Ayağını tarım makinesine kaptıran kadın yaralandı
6 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayağını tohum serpme makinesine kaptıran kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:04 Kaynak: AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayağını tohum serpme makinesine kaptıran kadın yaralandı.
Kırsal Devalan Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Fatma Y. (36) tohum serpme makinesinin pervanesine ayağını kaptırdı.
Yaralanan Fatma Y., 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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