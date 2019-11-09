Son Dakika Haberleri: Ayağını tarım makinesine kaptıran kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Ayağını tarım makinesine kaptıran kadın yaralandı

Ayağını tarım makinesine kaptıran kadın yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayağını tohum serpme makinesine kaptıran kadın yaralandı.

Ayağını tarım makinesine kaptıran kadın yaralandı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayağını tohum serpme makinesine kaptıran kadın yaralandı.

Kırsal Devalan Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Fatma Y. (36) tohum serpme makinesinin pervanesine ayağını kaptırdı.

Yaralanan Fatma Y., 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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