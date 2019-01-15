Son Dakika Haberleri: Ayağının Tozuyla All-Star'a Davet Edildi

Ayağının Tozuyla All-Star'a Davet Edildi

26 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın son transferi Christopher Evans, henüz formasını giymediği takımını Tahincioğlu All-Star 2019'da temsil edecek.

Ayağının Tozuyla All-Star'a Davet Edildi, System.String[]
ALİ KORKMAZ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın son transferi Christopher Evans, henüz formasını giymediği takımını Tahincioğlu All- Star 2019'da temsil edecek.

Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta İspanya'nın Gran Canaria takımından transfer ettiği Christopher Evans, dün sağlık kontrolünden geçip, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, ABD'li oyuncunun adını, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek smaç yarışmasına katılacaklar arasında gösterdi.

Evans, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliğin smaç yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.

Evans: "Karar vermem çok zor olmadı"

Christopher Evans, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de daha önce oynamadığını ancak İzmir'in güzel bir şehir, Pınar Karşıyaka'nın da çok iyi bir takım olduğunu bildiğini söyledi.

Transferi sürecinde arkadaşlarıyla konuştuğunu kaydeden Evans, "Pınar Karşıyaka'ya gelmeye karar vermem çok zor olmadı." ifadelerini kullandı.

Evans, Tahincioğlu All-Star 2019'da smaç yarışmasına katılacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Böyle bir teklif gelmesinden dolayı çok memnun kaldım. İzleyicilerin beni smaç yarışmasında görmek istemeleri çok güzel. Daha önce smaç yarışmasına katılmamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağım. Gelir gelmez takımımı temsil edecek olmak da benim için ayrıca mutluluk verici." diye konuştu.

"Çok kaliteli bir lig"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki yüksek rekabete değinen Evans, "Ligde her ekip birbirini yenebiliyor. Hem takım hem de oyuncular anlamında çok kaliteli bir lig. İyi oyuncular var. Zorlu bir lig ama bu da çok keyif verici." şeklinde konuştu.

Pınar Karşıyaka'ya transferi nedeniyle heyecanlı olduğunu kaydeden Evans, "Taraftarlarımıza umarım istedikleri her şeyi verebilirim. Umarım iyi bir sezon geçiririz." diyerek sözlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Spor
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