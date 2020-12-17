Ayağının üzerinden otomobil geçen yaya yaralandı - Son Dakika

Ayağının üzerinden otomobil geçen yaya yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, ayağının üstünden otomobil geçmesi sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, ayağının üstünden otomobil geçmesi sonucu yaralandı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Abdurrahman Caddesinden İnönü Caddesi'ne dönüş yapan M.D. yönetimindeki 34 JV 2326 plakalı Renault marka otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Yasin U. isimli vatandaşın ayağının üzerinden geçti. Olayın etkisiyle hafif yaralanan Yasin U., olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son Dakika

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor

Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz

Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı

Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi

İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor

Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu