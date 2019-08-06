Son Dakika Haberleri: Ayağının üzerinden Tır geçen şahıs yaralandı
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Ayağının üzerinden Tır geçen şahıs yaralandı

49 dakika önce

Çorum'da yol tarif etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen şahsın ayağının üzerinden Tır geçti.

Ayağının üzerinden Tır geçen şahıs yaralandı, System.String[]
Çorum'da yol tarif etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen şahsın ayağının üzerinden Tır geçti.

Kaza, Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram B. ve Mustafa B., kentte bir işyerine malzeme getirdi. Malzemeyi boşalttıktan sonra Mustafa B., sürücüye yol tarifi yaptığı sırada hareket halindeki Tır'a binmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen talihsiz adamın ayağının üzerinden Tır geçti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Osmancık, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
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