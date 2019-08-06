Ayağının üzerinden Tır geçen şahıs yaralandı
49 dakika önce
Çorum'da yol tarif etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen şahsın ayağının üzerinden Tır geçti.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
'da yol tarif etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen şahsın ayağının üzerinden Tır geçti.
Kaza, Osmancık
caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram B. ve Mustafa B., kentte bir işyerine malzeme getirdi. Malzemeyi boşalttıktan sonra Mustafa B., sürücüye yol tarifi yaptığı sırada hareket halindeki Tır'a binmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen talihsiz adamın ayağının üzerinden Tır geçti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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