Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de drone tamircisinde çalışan bir kişi sandalyeye yayılarak oturmak için ayağını masaya uzatmak isteyince yere yığıldı. Yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kadıköy'de drone tamir servisinde çalışan bir kişi çalışma ortamında yerle temas bölümleri tekerlekli olan koltuğa oturarak ayaklarını masanın üzerine uzatmak istedi. Koltuğa oturduktan sonra ayaklarını masaya uzatan şahıs büyük bir gürültü ile yere yığıldı. Ortaya trajikomik bir sahne çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Drone servis dükkanına gelen şahıs koltuğa oturuyor, koltuğa oturan şahıs ayaklarını masaya uzatmak istiyor, ayaklarını uzatırken büyük bir gürültü ile yere düşüyor. - İSTANBUL