Ayak Basılmadık Kaldırım Bırakmayacağız"

AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Ayak basılmadık kaldırım bırakmayacağız. Her vatandaşımıza ulaşma gayretindeyiz.

Beldibi, Tepe Mahallesi ve Kemeraltı Mahallesi'nde, Mola Kent sitesinde esnaf ve mahalleli ile bir araya gelen Yazıcı, dert dinledi, talep aldı.



Yazıcı, site sakinleriyle konuşurken, "Ayak basılmadık kaldırım bırakmayacağız. Her vatandaşımıza ulaşma gayretindeyiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Her gittiğim yerde üzerine basa basa söylediğim tek şey var, Marmaris'i birlikte yöneteceğiz. Biz olacağız. Projelerimizle ilçemizi Türkiye'nin en güzel kenti yapacağız. Marmaris 12 ay yaşayan 12 ay turizm yapan bir kent olacak." dedi.



Beldibi Aile Sağlık Ocağı, Muğla Üniversitesi Marmaris Sağlık Meslek Yüksek Okulunu da ziyaret eden Yazıcı, okul bahçesinde düzenlenen "Çocuk şarkıları şenliği"ne katıldı. Şenlikteki büfeleri tek tek gezen Yazıcı, buradaki vatandaşlarla sohbet etti.



Yazıcı, sosyal medya hesaplarından gelen tanışma ve sohbet davetlerine de katılarak bütün Marmaris yaşayanlarını komşusu olarak değerlendirdiğini, bu ziyaretlerle Marmaris halkına kendisini ve projelerini çok daha iyi anlatabildiğini kaydetti.



Gündüz ziyaretlerle seçim çalışmasını sürdüren Serkan Yazıcı, günün akşamında da yoğun katılımlı istişare toplantıları gerçekleştirdi. Siteler Mahallesinde bir otelde partisinin Adaköy ve Armutalan üyeleri ile bir araya gelen Yazıcı, Marmaris için hazırladığı projelerini anlattı.

