Son Dakika Haberleri: Ayak bileği kırılan ABD'li kadın turist helikopterle kurtarıldı
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Ayak bileği kırılan ABD'li kadın turist helikopterle kurtarıldı

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde düşen ve ayak bileğini kıran ABD uyruklu kadın turist, askeri helikopterle kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde düşen ve ayak bileğini kıran ABD uyruklu kadın turist, askeri helikopterle kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen ABD'li turist Sunny N Zheng (24), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Babadağ eteklerinde yaklaşık 10 metrelik kayalıklardan düşen Zheng'in sol ayak bileği kırıldı.
Yeri drone ile tespit edildi
Zheng'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirildi. JAK timi drone yardımıyla yerini tespit ettiği yaralıya yaklaşık 45 dakikada ulaştı.
Zheng'in sol ayak bileğinde kırık bulunması, bölgenin de sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapılamadı.
Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan Zheng, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zheng'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ayak bileği kırılan ABD'li kadın turist helikopterle kurtarıldı
Amerika Birleşik Devletleri, Fethiye, turist, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:52 Kaynak: AA
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