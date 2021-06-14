Birbirinden farklı karakterlere sahip olan Evren ile Vedat, zengin bir iş insanının yanında çalışır. Göreve odaklı Vedat ile Z kuşağından Evren, iş dışında apartman toplantısına katılmak, köpek kaçırmak gibi patronlarının ayak işlerini yerine getirmeye çalışırken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Ayak İşleri
Yapımcı Firma: Gain
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Gain
Vizyon Tarihi: 12.05.2021
Ayak İşleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Ayak İşleri Filmi - Son Dakika