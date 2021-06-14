Ayak İşleri Filmi - Son Dakika

Birbirinden farklı karakterlere sahip olan Evren ile Vedat, zengin bir iş insanının yanında çalışır. Göreve odaklı Vedat ile Z kuşağından Evren, iş dışında apartman toplantısına katılmak, köpek kaçırmak gibi patronlarının ayak işlerini yerine getirmeye çalışırken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Ayak İşleri

Yapımcı Firma: Gain

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Gain

Vizyon Tarihi: 12.05.2021

Ayak İşleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.