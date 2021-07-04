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Ayak mantarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ayak mantarı neden olur? Evde ayak mantarına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler - Son Dakika

Ayak mantarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ayak mantarı neden olur? Evde ayak mantarına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

04.07.2021 18:07
Ayak mantarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ayak mantarı neden olur? Evde ayak mantarına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler, System.String[]

Ayak mantarına sebep olan etkenler bulaşıcıdır.

Ayak mantarına sebep olan etkenler bulaşıcıdır. Enfeksiyon, ayak mantarı olan bir kişiyle banyo zeminleri, duşlar ve soyunma odaları gibi kirli yüzeylerle doğrudan temas yoluyla yayılır. Enfeksiyon riskinizi en aza indirmek için ayaklarınıza iyi bakın. Enfeksiyonu önlemenin yollarını okuyun.

Ayak Mantarına Ne İyi Gelir? Evde Ayak Mantarına İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler

Ilık su ve yumuşak bir sabunla ayaklarınızı günlük olarak yıkayın. Ayakları iyice kurutmak, ayak parmakları arasındaki bölgelere özellikle dikkat etmek gereklidir.

Nemi en aza indirmek için ayaklarınız üzerinde bebek pudrası kullanabilirsiniz.

Ayak parmaklarınız arasındaki boşlukları düzenli olarak enfeksiyon belirtileri açısından kontrol etmelisiniz. Çoraplarınızı ise günlük olarak değiştirmelisiniz. Kirli çoraplarınızı kaynar suda yıkamalısınız. Pamuk veya yün gibi doğal, nefes alan malzemelerden yapılmış çoraplar giymeli; havlu, ayakkabı veya çoraplarınızı başkalarıyla paylaşmamalısınız.

Ayrıca ayak mantarı için evde de doğal ve bitkisel çözümler üretmek mümkün. Bunlar;

Çay ağacı yağı: Geniş yelpazesiyle çay ağacı yağı cilt hastalıklarında mükemmel bir doğal çözüm haline gelmiştir.

Lavanta yağı: Antiseptik özellikler içeren lavanta yağı mantar tedavisinde kullanılabilir, mantarın yayılmasını engeller ve etkilerini azaltır.

Elma sirkesi: Elma sirkesinin anti fungal özelliği, içinde bulunan asit ve diğer enzimlerden kaynaklıdır.

Karbonat: Ayak mantarına karşı düzenli olarak günde bir defa sürebilirsiniz.

Kekik yağı: Antiseptik, anti fungal özelliklere sahip olan kekik yağını ayak mantarı tedavisinde uygulayabilirsiniz. Birkaç damla kekik yağı ile biraz zeytinyağı karıştırın. Karışımı etkilenen alanlara uygulayın ve 1 saat bekletildikten sonra alan su ile durulayın.

Limon ve zeytinyağı: Limon suyu ve zeytinyağı tırnaklarda ve parmak aralarına antiseptik, cilt besleyici özelliği ile düzenli kullanılabilir.

Ayak Mantarı Nasıl Geçer?

Ayak mantarınız varsa enfeksiyonu mümkün olduğunca çabuk atmanızı sağlamak için izlenmesi gereken adımlar vardır. Ayak mantarının geçmesi için mantarın bulaştığı bölgeleri kurutmak için ayrı bir havlu kullanın. Tüm çorapları, giysileri ve kaynar suda yıkayın ve mantarları öldürmek için bir çamaşır suyu veya dezenfektan kullanın. Rahatsızlık süresince mantar önleyici uygulamaları sürdürün. Bu süre içerisinde ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin. Ayak hijyenine her zamankinden daha fazla zaman ayırın.

Sirke Ayak Mantarına İyi Gelir Mi?

Ayak mantarı için sirke de tercih edilebilir. Bunun için ayağın içine sokulabileceği sıcaklıkta suya sirke eklenir. Ayaklar da su soğuyana kadar içinde bekletilir.

Ayak Mantarına Kolonya Sürülür Mü?

Kolonyanın cildi tahriş edici bir etkisi vardır.  Bununla birlikte ciltte kurumaya da neden olabilir. Bu nedenle ayak mantarına uygulamamakta fayda var.

Karbonat Ayak Mantarını Geçirir Mi?

Karbonat da ayak mantarı için kullanılabilir.  Bunun için de su ısıtılır ve içine karbonat ilave edilir. Ayaklar, su soğuyana kadar içinde bekletilebilir. Ayrıca, karbonat ve su, macun kıvamında olacak şekilde karıştırılıp mantarlı bölgeye uygulanabilir.

Ayak Mantarı Neden Olur? Ayak Mantarı Nedenleri

Halka açık yüzme havuzları, soyunma odaları veya duşların etrafında vakit geçiriyorsanız ayak mantarı kapma riskiniz yüksektir. Bu alanlarda çalışıyorsanız veya düzenli olarak gidiyorsanız terlik veya sandalet giyerek kendinizi korumalısınız. Ayak mantarı ıslak alanlarda yayılır. Mümkün olduğunca hafif, açık ayakkabılar veya sandaletler giyerek ayaklarınızın nefes almasını sağlamalısınız.

Ayakkabılarınızı giymeden önce kuruması için en az bir gün boyunca beklemelisiniz.

Ayak Mantarı Enfeksiyonu Ne Zaman Başlar?

Rahatsızlık; ayak derisinin, özellikle de ayak parmakları arasındaki cildi etkileyen mantar enfeksiyonundan kaynaklanır. Mantar cildin kızarmasına ve çatlamasına neden olur ve etkilenen bölgeler genellikle kaşınır. Mantar cildin üst katmanına küçük çatlaklar veya yaralardan girdiğinde ayağı enfekte edebilir. Enfeksiyon insandan insana doğrudan temas yoluyla veya birileri başka bir insandan enfekte olmuş deri pullarına basıldığında geçebilir. Mantar karanlık, nemli bir ortama ihtiyaç duyar ve bu koşullar nedeniyle ayaklar, onlar için mükemmel üreme alanıdır.

İnsanlarda Ayak Mantarı

Genetik yatkınlık, alerji ve egzama, aşırı terli ayaklar, zayıflamış bağışıklık sistemi, bacaklarda zayıf kan dolaşımı ayak mantarını artırıcı sebeplerdendir.

Ayak mantarı fiziksel olarak tehlikeli değildir, ancak genellikle kendi başına kaybolmaz. Bu nedenle, ayak mantarı olan kişilerin bu rahatsızlığı gidermesi gerekir. Hiçbir rahatsızlık vermese dahi görüntü olarak hoş olmayan ayak mantarı herkeste görülebilir. Önemli olan bu rahatsızlık veren durumun bir an önce iyileşme göstermesidir. Gün içerisinde düzenli ve sık olarak ıslak alanda bulunanların diğer insanlardan daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü ayak mantarı nemli alanlarda daha fazla varlık gösterir.

Ayak Mantarı Nasıl Önlenir?

Ayak mantarının hiç oluşmaması için ayağınızı sıkmayan nefes alabilen ayakkabılar giyin. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin. Her gün değiştireceğiniz iki çift ayakkabınızın olması yararlı olabilir. Gün içinde mümkünse ayakkabılarınızı çıkarın ve mümkün olduğunca ayaklarınızı havalandırın.

Pratik yaşam tarzı değişiklikleri ayaklarınızı kuru tutmak için yeterli değilse, o zaman terli ayaklar için başka seçenekleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Bunlar, botoks enjeksiyonları gibi terlemeyi önleyici seçenekler olabilir. Ayağınızı kuru tutmayı sağlamanın yanı sıra, insanların ayak mantarına neden olan etkenlere maruz kalmalarını sınırlamaları da önemlidir. Bu nedenle rahatsızlıktan kurtulmak yerine hiç maruz kalmamak için bir dizi önlem alınmalıdır.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Ayak mantarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ayak mantarı neden olur? Evde ayak mantarına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Lavanta, Mantar, Kekik, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ayak mantarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ayak mantarı neden olur? Evde ayak mantarına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler - Son Dakika Magazin


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