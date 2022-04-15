AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ - Son Dakika
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AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ

15.04.2022 23:39

DOĞUŞTAN 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla (ÇDSO) birlikte Adana'da sahne aldı.

DOĞUŞTAN 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla (ÇDSO) birlikte Adana'da sahne aldı.

Doğuştan 2 kolu olmayan ve sol ayak parmağıyla nota basarak klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından biri olan kornoya nefes veren Felix Klieser, 'Engel Tanımayan Sanat' etkinliğinde ÇDSO ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda konser verdi. Şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı konserde Klieser, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu ve Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı 'Trajik' adlı senfoniyi çaldı. Klieser, konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. (DHA)

AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ
AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ
AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ

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AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI Rus ve Ukraynalı sanatçılar Kartal'da 'barış' mesajı verdi Rus ve Ukraynalı sanatçılar Kartal'da 'barış' mesajı verdi

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, ADANA'DA KONSER VERDİ - Son Dakika
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