Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı - Son Dakika

Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Spor Kulüpleri Müsabakalarında şampiyonluk ipini 1966 Malatya Gençlikspor göğüsledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Spor Kulüpleri Müsabakalarında şampiyonluk ipini 1966 Malatya Gençlik spor göğüsledi.

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Malatya Park AVM Otopark alanında düzenlenen final maçlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TFF. Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, futbolcu aileleri ve çok sayıda sporsever takip etti.


Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçlarının ardından 1966 Malatya Gençlikspor birinci olurken, Orduzuspor ikinci, Hekimhan Girmanaspor üçüncü oldu.


Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan 1966 Malatya Gençlikspor'un kupa ve hediyelerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar takdim ederken, Orduzuspor ve Hekimhan Girmanaspor'un ödüllerini ise TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF. Şube Başkanı Seyfullah Özdemir ile Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül verdi.


"Sporun her branşını seviyoruz, sahipleniyoruz, destekliyoruz"


Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bölgemizde ve Malatya'da ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvamızın Amatör Spor Kulüpler müsabakalarının centilmenlik ve fair play ruhuna uygun bir şekilde geçmesi hepimizi sevindirmiştir. Heyecanlı anlara sahne olan final maçlarından sonra dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Pandemi nedeniyle aylardır evlerinde kalan ve spor yapma fırsatı bulamayan sporcularımızı keyifli ve neşe dolu bir organizasyonda bir araya getirdik, çok güzel anlar yaşandı, keyif dolu maçlar izledik. Gençlerimizin akıllı, dinamik ve atak yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma yararlı bireyler olarak yetişen gençlerimizle bizler geleceğe daha umutlu bakacağız.3.Ligde kentimizi temsil eden Yeşilyurt Belediyespor'umuz var, Gençlik ve Spor Hizmetlerini kurduk, bizler sporun her branşını seviyoruz ve sahipleniyoruz. Yaptığımızın hizmetlerin meyvelerini bu tür organizasyonlarla topluyoruz. Sporun birleştirici ruhuna uygun bir şekilde düzenlenen organizasyonumuzun hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza, takımlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çarşamba gününden itibaren devam edecek olan turnuvamıza tüm sporseverleri davet ediyorum" şeklinde konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, turnuvaya desteklerinden dolayı ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir'e teşekkür plaketi verdi.


"Başkanımıza teşekkürler"


Düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, " Yeşilyurt Belediyesi, Malatya ve bölgede ilk kez Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyerek yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Her zaman olduğu gibi sporun hamisi, destekleyicisi olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, göreve geldiği günden beri amatör ve profesyonel takımlarımıza ciddi destekler veriyor, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Spora verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini paylaşan ASKF Şube Başkanı Seyfullah Özdemir de, " Ülkemizde ayak tenisi oynanıyor ama bu şekilde geniş bir organizasyonun ilk kez kentimizde düzenlenmesi hepimizi mutlu etmiştir. Turnuvamız gerçekten çok güzel geçti, salgın nedeniyle aylardır evlerinde olan sporcularımız centilmence ve dostça geçen mücadelelerde yer aldılar. Yeşilyurt Belediyemiz başta olmak üzere destek ve katkı sunan herkese, tüm takımlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Turnuvayı birinci olarak tamamlayan 1966 Malatya Gençlikspor'un kaptanı Kürşad Günata ise, "Böylesine güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapan başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere destek veren ASKF Başkanı ve Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1966 Malatya Gençlik olarak bu tür organizasyonlarda yer almaya gayret ediyoruz. Malatya ve bölgede ilk kez düzenlenen turnuvada şampiyon olmak çok güzel bir duygu ancak burada dostluk kazandı, maçlar centilmenlik içerisinde geçti. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Ayak Tenisi Turnuvasında amatör spor kulüpleri müsabakalarından sonra turnuvaya müracaat eden diğer takımların yer alacaklar maçlar ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18: 30'da Malatya Park AVM Otopark alanında start alacak.15 Temmuz'a kadar devam edecek olan turnuvada dereceye giren takımların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı - Son Dakika Spor
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