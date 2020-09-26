Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu - Son Dakika

Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu

- Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu Turnuva birincisi bin 500 liralık hediye çeki ile ödüllendirildi Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerine sahne olurken, dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erdi.

- Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu

Turnuva birincisi bin 500 liralık hediye çeki ile ödüllendirildi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerine sahne olurken, dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erdi.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşları buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerle sahne oldu. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Belediye Meclis Üyesi Soner Yıldız, turnuvanın final ve üçüncülük müsabakalarına katılarak, sporculara ödül ve kupalarını verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezinde, salgınla mücadele kapsamında alınan kararlar çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen karşılaşmalarda birinci takıma bin 500 TL, ikinci takıma bin TL ve üçüncü takıma ise 500 TL ile kupaları verildi.

Başkan Şahin, düzenlenen turnuvaya katılan sporculara, katılımı ve başarıları dolayısıyla tebrik ederek, salgından sonra birçok kültürel, sportif ve sosyal etkinlikte bir arada olma dileğini iletti. Sporcular da Başkan Şahin ve beraberindekilere katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Etkinlik, Başkan Şahin ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu
Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu
Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu
Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu
Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu
Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu

Semih Şahin, Türk Lirası, Bilecik, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti "Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı         
18:25
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı         
16:18
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei