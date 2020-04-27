Ayak tırnağına taş batan güvercine Vefa Sosyal Destek Grubu müdahale etti - Son Dakika

Güvercinin uçamadığını fark eden görevliler, yaptıkları kontrolde hayvanın ayağına taş battığını gördü.

Aydın 'ın Söke ilçesinde ayağına taş batarak yaralanan güvercine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yardımcı oldu.

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