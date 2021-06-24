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Ayak Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Ayak Yanması Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Ayak Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Ayak Yanması Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 21:09
Ayak Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Ayak Yanması Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Ayak yanması, en büyük nedeni sinirsel olan bir hastalık olarak bilinir. Özellikle gece daha fazla hissedilen bu rahatsızlık, çoğu kişide görülmektedir.

Ayak yanması, en büyük nedeni sinirsel olan bir hastalık olarak bilinir. Özellikle gece daha fazla hissedilen bu rahatsızlık, çoğu kişide görülmektedir.

Ayak Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Ayak yanmasına iyi gelen ve geçiren pek çok çözüm yöntemi bulunur. Zencefil de bu maddelerden biridir. İçerisinde bulundurduğu aktif olan maddelerden dolayı, kan dolaşımını hızlandırır ve ayaktaki yanma hissini en aza indirir. Elma sirkesi, vücuttaki PH dengesini sağlar ve düzenler. Bu sebepten dolayı ayakta var olan yanmanın rahatlamasını ve ferahlamasını sağlar. Ayaklara masaj yapmak, ayakları dinlendirmek ya da rahatlatmak, bitkisel yağlar ile ovalamak, bitki çayları içerek ayakta meydana gelen yanma rahatsızlığı ortadan kalkabilir. Beslenmeye dikkat etmek de bu rahatsızlığa iyi gelen bir diğer çözüm yöntemi olarak bilinir.

Ayak Yanması Nedenleri Nelerdir?

Ayak yanmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tiroid hastalıkları, diyabet, kanser, sjögren sendromu gibi romatolojik rahatsızlıklar,

2- Tarsal tünel sendromu,

3- Siyatik sinir hasarı,

4- Vitamin eksikliği,

5- Çok fazla ayakta kalma, yürüme ya da koşma,

6.Uygunsuz ayakkabı seçimi,

7- Huzursuz bacak sendromu,

8- Romatoid artrit, yani iltihaplı romatizma,

9- Menapoz dönemindeki kadınlar,

10- Yoğun alkol ve sigara kullanmak,

11- Böbrek yetmezliği gibi problemler,

12- Bel bölgesinde bulunan L5 ile S2 düzeyindeki spinal sinirde baskı hissi,

13- Sinir sıkışması,

14- Kırık ya da çıkık,

15- Kansızlık,

16- Mantar ya da başka enfeksiyonların oluşması,

17- Alerjik nedenler,

18- Yoğun çalışma olarak sıralanabilir.

Ayak Yanmasının Belirtileri Nelerdir?

Günlük hayatı çoğu zaman olumsuz yönde etkilediği bilinen bir hastalıktır. Gündüze nazaran gece daha çok belirginleşen bu hastalık kişilerin uyku düzenini bozabilir. Uykusuzluk da sonucunda huzursuzluğu meydana getirecektir. Bu hastalığın en belirgin belirtisi ayak altında yanma hissidir. El ile dokunulduğunda fark edilebilir derecede bir sıcaklık hissedilir. Ayak yanmasının belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kapalı ayakkabı giyildiği zaman huzursuzluk,

2- Ayakta sürekli olan karıncalanma ve yanma,

3- Ağrı, huzursuzluk ya da acı hissetme,

4- Tabana tam basamamak,

5- Ayakta gözle görülür derecede meydana gelen renk değişikliği,

6- Parmak uçlarındaki uyuşma,

7- İğne batması hissi olarak sıralanabilir.

Ayak Yanması Tanı ve Tedavisi Nedir?

Ayak yanmasına neden olan etkenler tedaviye geçilmeden önce ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Altta yatan nedenleri bulmak, doğru bir tedavinin çizilmesine yardımcı olur. Bu hastalık için nöroloji uzmanına gidilmesi gerekir. Ayak grafisi, EMG, MRI ve bunların yanı sıra kan testleri yapılmalıdır. Testler sonucunda, sebepleri ayrıntılı bir şekilde emin olunduktan sonra tedaviye geçilir. Hastalığın tedavisinde vitamin takviyesi, ayakların belli aralıklarla bakım ve hijyeni gibi durumlar önem taşır. Sinirsel ya da genetik bir durum olduğunda ise hastaya ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi doktorun tavsiyesine göre, belli aralıklar ile ve günler ile belirlenir. Hastaya da o şekilde aktarılır.

Ayak Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Ayak Yanması Nedenleri ve Tedavisi

Zencefil, Bitki, Masaj, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ayak Yanmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Ayak Yanması Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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