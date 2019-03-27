Ayakkabı Astarında ve Cips Poşetinde Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı astarında ve cisp poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı astarında ve cisp poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gevaş
ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan
karayolu üzerinde bulunan Balaban
yol kontrol ve arama noktasından yaya olarak geçmeye çalışan şahsı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, şahsın ayakkabısının astarının altına gizlenmiş vaziyette 59 gram eroin ele geçirdi.
Aynı noktada devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden yolcunun oturduğu koltuğun ön cebindeki cips poşeti içerisinde de 16 gram metamfetamin ele geçirildi.
İki şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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