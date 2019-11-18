Ayakkabı ayağını vurunca çareyi kendisi buldu "Örgü Ayakkabı"

Ayakkabısının ayağını sürtmesine kızan genç kadın yün örgü sokak ayakkabısı yaptı

Ev içilen yapılan yün örgü ayakkabının sokak için olanını yapmaya başladı

Genç kadın geçimini sokak ayakkabısı örerek sağlamaya başladı

DENİZLİ - Denizli'de giyindiği ayakkabı ayağını sürtüp yara yapan bir kadın genelde ev içi yapılan yün örgü ayakkabının farklı bir modelini sokak ayakkabısı olarak yaptı. Yaptığı yün örgü sokak ayakkabısı çok beğenilen Ümran Deyneli isimli kadın sipariş üzerine ayakkabı örerek geçimini sağlamaya başladı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Ümran Deyneli isimli kadın alışılmışın dışında yaptığı örgü ayakkabılar ile görenleri şaşkına çevirdi. Kendisini için önce yün örgü sokak ayakkabısı yapan Deyneli, ayakkabıları çok beğenilince bu defa sipariş alarak ayakkabı örmeye başladı. 3 yıldır örgü işleri ile uğraşan Deyneli son 1 yıldır ise örgü ayakkabıları yapmaya başlayarak geçimini de bu işten sağlıyor. Deyneli'nin ilk örgü sokak ayakkabı yapma kararı ise en az yaptığı iş kadar ilgin. Deyneli ayakkabı yapım işine başlamasını ve sonrasını İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

"Örgü ayakkabı yapıyorum, dış mekan. Kazancımı bu şekilde sağlıyorum. Daha önceleri ev ayakkabısı yapıyordum, bir gün yeni bir ayakkabı alıp çarşıya gitmem gerekti ve o gün o ayakkabı ayaklarıma öyle vurdu ki çok canım yandı, sonra eve geldim tekrar ayakkabı yapmaya başladığımda 'Neden ayakkabının da örgüsü olmasın' diye düşündüm. Araştırmalara başladım, 'bunun için tabanları nereden alabilirim, nereden temin edebilirim, daha sağlıklı ipi nereden temin edebilirim?' diye düşünmeye başladım. Sonrasında ise hepsinin bir şekilde hallettim ve ayakkabı yapımına başladım" dedi.

"Bulunduğum ilden değil dış illerden de siparişler alıyorum"

Geçimini bu işten sağlamaya başlanan ve yaptığı ayakkabıların büyük beğeni topladığını kaydeden Deyneli, "Şuanda güzel bir şekilde yapımına başladım, satışlarıma gelirimi buradan temin ediyorum, güzel de ilerlediğini düşünüyorum, yakında herkeste örgü ayakkabılar göreceğiz. Tepkiler çok güzel, sadece bulunduğum ilden değil dış illerden de siparişler alıyorum. Şuanda Denizli'de örgü yumak diye Dürdane Bacaksız Hanım'ın bir iş yeri var, Orada yakında eğitimlere başlayacağız, hazırlık aşamasında şuanda, tabanları temin ediyoruz, öğrencilerimizi ayarlıyoruz. Kısmet olursa en yakın zamanda Dürdane Hanım'ın iş yerinde eğitimlere başlayacağız" diye konuştu.