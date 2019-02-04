Son Dakika Haberleri: Ayakkabı Boyacısı Babasının Elini Öperek Seçim Çalışmalara Başladı

Ayakkabı Boyacısı Babasının Elini Öperek Seçim Çalışmalara Başladı

1 saat önce

MALATYA'da merkez Yeşilyurt ilçesinin CHP'li belediye başkan adayı Erkan Özgür, ayakkabı boyacılığı yapan babası Ali Özgür'ün elini öperek seçim çalışmalarına başladı.

Ayakkabı Boyacısı Babasının Elini Öperek Seçim Çalışmalara Başladı, System.String[]
MALATYA'da merkez Yeşilyurt ilçesinin CHP'li belediye başkan adayı Erkan Özgür, ayakkabı boyacılığı yapan babası Ali Özgür'ün elini öperek seçim çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeşilyurt Belediye Başkan adayı gösterdiği jeoloji mühendisi Erkan Özgür, boyacı sandığı başındaki babasını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı. Babasının eline öperek helallik isteyen Başkan adayı Özgür'e partililer de eşlik etti. Ziyarette konuşan Erkan Özgür, "Benim gibi bir esnafın çocuğunun belediye başkanı olmasında babamın emeğinin katkısı elbette yadsınamaz. Bugün bana emek veren, beni Cumhuriyet sevgisiyle büyüten babamın elini öpmek ve hayır duasını almak için buradayız" dedi.

Özgür, babasını ziyaretinin ardından esnafı dolaştı ve daha sonra parti ilçe binasında partililer ile bir araya geldi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:23 Kaynak: DHA

Politika
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