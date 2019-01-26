Son Dakika Haberleri: Ayakkabı Boyacısı Pompalı Saldırıda Ağır Yaralandı

Ayakkabı Boyacısı Pompalı Saldırıda Ağır Yaralandı

1 saat önce

SAMSUN'da ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül (35), tezgahı başında S.A.'nın pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Ayakkabı Boyacısı Pompalı Saldırıda Ağır Yaralandı, System.String[]
SAMSUN'da ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül (35), tezgahı başında S.A.'nın pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan Selami Gül, sabah saatlerinde tezgahını açmak için ilçe meydanına giderken yolda karşılaştığı S.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası Selami Gül, boya sandığı başında çalışmaya başladı. Tartışmadan yaklaşık 40 dakika sonra ilçe meydanına gelen S.A., elindeki pompalı tüfekle tezgahı başındaki Gül'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Gül, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan Gül'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

Sabah, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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