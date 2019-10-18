Son Dakika Haberleri: Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor
Son Dakika Genel Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor

Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor

56 dakika önce

Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor Kahramanmaraş'ta ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu: "Boyacı Lösemili Kız adlı kitabımın senaryosu ve oyuncu kadrosu hazır.

Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor

Kahramanmaraş'ta ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu:

"Boyacı Lösemili Kız adlı kitabımın senaryosu ve oyuncu kadrosu hazır. Filmin çekimi için yardım bekliyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu, yazdığı kitabının filminin çekilmesini istedi.

Pazarcık ilçesinde 8 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Korukçu (51), şuana kadar 3 kitap yazdığını ve bunlardan "Boyacı Lösemili Kız' adlı kitabıyla ilgili senaryo da yazdığını söyledi. Kitabının Pazarcık otogarında yaşanan bir olayı konu aldığını söyleyen Korukçu, kitabının filminin çekimleri için yardım istedi.

Korukçu, "ilk kitabımı İsviçre'de yaşadığım bir olayı alarak yazdım. İkinci kitabımı da Pazarcık otogarında yaşanan bir olayı yazdım ve ismi 'Boyacı Lösemili Kız' adında. Üçüncü kitabım ise Hakkari Yüksekova'da bir çığ olayı oluyor ve onu işledim. Boyacı Lösemili Kız adlı kitabımın senaryosu ve oyuncu kadrosu hazır. Kitabımızın sinema filmini çekmek için Ekrem İmamoğlu'ndan yardım bekliyorum" diye konuştu.

Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor

Kahramanmaraş, Pazarcık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp ardından intihar eden adamın dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı
17 yaşındaki genç kız, tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]