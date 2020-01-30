Ayakkabı boyayarak kazandığı harçlığını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Iğdırlı 12 yaşındaki Yusuf Celayir, ayakkabı boyayarak kazandığı okul harçlığıyla gıda malzemesi alarak, Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlara gönderdi.

Tuzluca ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yönelik Kızılay tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Yarıyıl tatilinde ayakkabı boyayarak okul harçlığını biriktiren ortaokul öğrencisi Celayir de yardım kampanyasına kayıtsız kalmayarak kazandığı paralarla aldığı gıda malzemelerini yetkililere teslim etti.

Celayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çadırını gördüğünde dayanamadığını, ayakkabı boyayarak biriktirdiği paralarla gıda malzemesi aldığını söyledi.

Büyüklerinin bu davranışından dolayı kendisini kutladığını ifade eden Celayir, şöyle konuştu:

"Ayakkabı boyarken yardım çadırını gördüm. Eve gittiğimde 'ben de nasıl bir yardım yapabilirim' diye düşündüm. Oradaki arkadaşlarım aç kalsa biz burada tok olsak içim el vermezdi. Sonra özellikle okul tatil olduğunda para biriktirmiştim ve son kazandığım parayı da ekleyerek aldığım gıdaları bir koliye koydum ve yetkililere teslim ettim."