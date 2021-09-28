Ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü - Son Dakika

Zeytinburnu 'nda önceki gün öğle namazı kılmaya gelen bir vatandaşın ayakkabısı çalındı. Camiye gelerek ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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