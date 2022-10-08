AYAKKABI ÇALARKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
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AYAKKABI ÇALARKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI

08.10.2022 11:20

ADANA'da, girdikleri 2 apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalarken yakalanınca mahalleli tarafından linç edilmek istenen Emrah Y. (35) ile sevgilisi Derya D. (35) tutuklandı.

ADANA'da, girdikleri 2 apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalarken yakalanınca mahalleli tarafından linç edilmek istenen Emrah Y. (35) ile sevgilisi Derya D. (35) tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, önceki gün de Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalışırken, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu. Bu sırada Derya D.?nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, emniyete götürdü. 'Uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Son dakika haberleri... Son işlerinde ev sahibine yakalandılar, linç edilmekten son anda kurtuldular... Ayakkabı hırsızı sevgililer tutuklandı Son dakika haberleri... Son işlerinde ev sahibine yakalandılar, linç edilmekten son anda kurtuldular... Ayakkabı hırsızı sevgililer tutuklandı Son dakika haberleri... Ayakkabı hırsızı sevgililer tutuklandı Son dakika haberleri... Ayakkabı hırsızı sevgililer tutuklandı
Kaynak: DHA

Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYAKKABI ÇALARKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYAKKABI ÇALARKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
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