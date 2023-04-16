Bir garip hırsızlık... Aracıyla geldi, ayakkabı çalıp gitti - Son Dakika
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Bir garip hırsızlık... Aracıyla geldi, ayakkabı çalıp gitti

16.04.2023 13:06

Bir garip hırsızlık... Aracıyla geldi, ayakkabı çalıp gitti Ağrı'da, girdiği binadan ayakkabı çalan şahsın hırsızlığa aracıyla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir garip hırsızlık... Aracıyla geldi, ayakkabı çalıp gitti

AĞRI - Ağrı'da, girdiği binadan ayakkabı çalan şahsın hırsızlığa aracıyla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Abide mahallesinde bulunan bir binada yaşayan Y.K isimli vatandaş, evden çıktığı sırada ayakkabılarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine binaya ait güvenlik kamerasını inceleyen Y.K, ayakkabısını çalan hırsızın binaya aracıyla geldiğini ve ayakkabıyı seçip aldıktan sonra tekrar aracına binerek uzaklaştığını fark etti. İlginç hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir garip hırsızlık... Aracıyla geldi, ayakkabı çalıp gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir garip hırsızlık... Aracıyla geldi, ayakkabı çalıp gitti - Son Dakika
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