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Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

15.02.2022 09:17

Karabük'te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi.

Karabük'te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çalışanlar önce şaşkınlık yaşadı ardından kahkaya boğuldu.

Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.

(Rıdvan Bostancı/ İHA)

Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı
Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı
Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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