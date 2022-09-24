Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan çatıda kalanları kurtardı, diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler yangını saatler sonra kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı - Son Dakika

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