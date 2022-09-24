Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı - Son Dakika
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Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı

24.09.2022 16:05

İstanbul Arnavutköy'de bulunan 6 katlı bir ayakkabı fabrikasının bodrum katı alev alev yandı. Yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ayakkabı fabrikasında saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Dumanların kapladığı binanın çatı katında mahsur kalan işçilerin yardımına itfaiye erleri yetişti.

Fabrikada yangın çıktı İşçiler çatıda mahsur kaldı
Fabrikada mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan çatıda kalanları kurtardı, diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler yangını saatler sonra kontrol altına aldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı - Son Dakika
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