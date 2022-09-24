Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ayakkabı fabrikasında saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Dumanların kapladığı binanın çatı katında mahsur kalan işçilerin yardımına itfaiye erleri yetişti.
Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan çatıda kalanları kurtardı, diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler yangını saatler sonra kontrol altına aldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı - Son Dakika