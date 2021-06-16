Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Konaklar Mahallesi'nde eşiyle kayınpederi Naci Aydın'ı ziyarete giden Tanju Şenlioğlu'nun (31) dönüşte ayakkabılarını giymek için eğildiği sırada ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Şenlioğlu'nun vurulduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü.

MHP'Lİ ŞENOĞLU'NUN KUZENİ

MHP Çamlıhemşin İlçe Başkan Yardımcısı Vatandaş Macit Şenoğlu'nun kuzeni olan Tanju Şenlioğlu, geçmiş dönem AK Parti Çamlıhemşin Gençlik Kolları İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı.