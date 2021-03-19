Ayakkabı giymedi ama maskesini taktı

MASKE VAR AMA AYAKKABI YOK

Daha küçük bir çocukken rol aldığı E.T. adlı filmle tanınan Drew Barrymore, önceki gün New York sokaklarında yalın ayak dolaşırken görüntülendi. 46 yaşındaki Barrymore, gri bir eşofman, üzerine aynı renk bir tişört giydi. Siyah sırt çantası da yanında olan Barrymore, geniş bir maskeyi de koronavirüsten korunmak için taktı. Fakat ünlü oyuncunun, ayakkabı bir yana çorap bile olmadan dolaşması görenleri şaşırttı.

SOĞUK ONU ETKİLEMEDİ

Drew Barrymore'un görüntülendiği gün New York'ta hava sıcaklığı 8 dereceydi. Buna rağmen Barrymore, üzerine bir mont giymeden kısa kollu tişörtle ve yalın ayak olarak dolaştı. Oyuncunun, üşüyormuş gibi görünmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

HIZLI HAYAT

İki çocuk annesi Drew Barrymore, geçen yıl Style Magazine'e verdiği röportajda, doğum yaptıktan sonra ayakkabı numarasının üç katı büyüdüğünü söylemişti. Ünlü oyuncunun Will Kopelman ile evliliğinden sekiz yaşında Olive ve altı yaşında Frankie adında iki çocuğu bulunuyor. Barrymore, bir süre önce Andy Cohen'in programına konuk olmuş ve artık bir film setinde olmak istemediğini söylemişti. Barrymore, çocukları büyüyünce fikrinin değişebileceğini belirtip bir süre oyunculuğa ara vereceğini belirtmişti.

11 AYLIKKEN REKLAM FİLMİNDE OYNADI

Oyuncu bir aileden gelen Drew Barrymore ilk olarak 11 yaşındayken bir köpek maması reklamında oynadı. 1980'de Altered States ile oyunculuğa başladı. Bir yıl sonra rol aldığı, Steven Spielberg imzalı E.T ise onun küçücük bir çocukken yıldızlaşmasını sağladı. Ama bu durum onun hayatını olumsuz etkiledi. Yine çocukluk çağlarında uyuşturucuyla tanıştı. Uzun yıllar tedavi gördü. 1995'te rol aldığı Çığlık ise onun için yeniden doğuş anlamına geliyordu. Barrymore ilk evliliğini çok genç yaşta Jeremy Thomas ise yaptı. 1994'te başlayan evlilik yine aynı yıl bitti. İkinci evliliğini Tom Green ile 2001'de yaptı bir yıl sonra boşandı. 2012'de Will Kopelman ile evlendi, iki çocuk sahibi oldu. Ama bu evlilik de 2016'da bitti.