Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
6 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kapısı açık olan apartmana giren hırsız, dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı alıp, montunun içine saklayarak hızla apartmandan çıktı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayakkabıların sahibinin ihbarı üzerine polis inceleme başlatattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırısızın H.C.K. olduğunu belirledi. Yakalanan hırsız, gözaltına aldı.
- Edirne
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