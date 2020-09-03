Ayakkabı hırsızı kamerada - Son Dakika

Ayakkabı hırsızı kamerada

ANKARA - Başkentte bir bina sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen vatandaşlar, ayakkabı hırsızını tespit ederek polise haber verdi.

Sincan ilçesi Elvan mahallesinde sabah saat 06.00 sıralarında bir apartmanın giriş kapısını kolayca açan ayakkabı hırsızının binadaki tüm katları dolaşarak ayakkabıları tek tek toplayıp yanında getirdiği torbaya doldurduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Binadaki vatandaşlar, bina giriş şifresinin herkesin tahmin edebileceği bir şifre olduğunu ve kimsenin bu tarz kolay şifreleri kullanmaması gerektiğini söyledi.