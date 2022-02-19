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Ayakkabı hırsızı kedi çıktı - Son Dakika

Ayakkabı hırsızı kedi çıktı

19.02.2022 00:58
Ayakkabı hırsızı kedi çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığının altından kedi çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığının altından kedi çıktı.

Kuşadası'nda bir süredir aynı apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları üzerine bina sakinleri teyakkuza geçti. Çevredeki kamera görüntülerini mercek altına alan ve saatler süren görüntüleri inceleyen vatandaşlar trajikomik bir olayla karşılaştı. Görüntülerde apartmana giren bir kedinin ayakkabıları tek tek alarak apartmanın dışına doğru götürdüğü ortaya çıktı. Olayı şaşkınlıkla karşılayan apartman sakinleri, ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını ifade ettiler. - AYDIN

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Ayakkabı hırsızı kedi çıktı Ayakkabı hırsızı kedi çıktı Aydın'da trajikomik olay... Ayakkabı hırsızı kedi çıktı Aydın'da trajikomik olay... Ayakkabı hırsızı kedi çıktı Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret

Kuşadası, Aydın, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabı hırsızı kedi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayakkabı hırsızı kedi çıktı - Son Dakika
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