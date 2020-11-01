Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada - Son Dakika

Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada

01.11.2020 11:51

Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı.

Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada

Ayakkabı hırsızına site sakinlerinden 'Bey'li sitem

Menteşe ilçesindeki bir sitenin C bloğundaki ayakkabıları çalan hırsıza site sakinleri 'Hırsız bey, keşke taşıyabileceğin kadar çalsaydın' diyerek sitem etti

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde maskeli bir hırsızın apartmandaki ayakkabıları çalarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızın ayakkabıları zor taşıdığı görülürken, site sakinleri sosyal medyadan hırsıza seslenerek, "Dün gece sitemize gelen hırsız bey, keşke taşıyabileceğin kadar alsaydın' diyerek sitem ettiler.

Ayakkabıları markalarına bakarak çaldığını belirtti

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Yaşam Park Evlerinde sabaha karşı 05.13'te meydana geldi. Maskeli bir şahıs sitedeki C bloğa girdikten sonra tüm katlardaki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Apartman sakinlerinden bir kişi, "Bu şahıs Menteşe evlerine adeta dadandı. Bundan önce de aynı hırsızlık olayı yaşandı. Bir kaç gün önce başka sitede aynı şekilde ayakkabıların çalındığını duyduk" dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın 7 dakika içinde apartmandaki tüm dairelerde dışarıda bulunan ve kaliteli ayakkabıları poşete doldurdu. Hırsızlık zanlısının ayakkabıları zor taşıdığı görülürken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada
Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada
Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada
Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada
Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada
Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada
Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada

Hırsızlık, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı ayakkabıları taşırken zorlandı...Hırsızlık zanlısı kamerada - Son Dakika


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