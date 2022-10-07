Ayakkabı hırsızı çift bu kez ev sahibine yakalandı! Sevgilisi için kendini siper etti - Son Dakika
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Ayakkabı hırsızı çift bu kez ev sahibine yakalandı! Sevgilisi için kendini siper etti

07.10.2022 10:22

Adana'da 2 apartmandan ayakkabı çaldıkları kameradan belirlenen çift başka eve girmek isterken yakayı ele verdi. Ev sahibinin yakaladığı ikiliye mahalleli linç girişiminde bulunurken Emrah Y.'nin sevgilisi Derya D.'yi kendini siper ederek korumaya çalışması dikkat çekti.

Adana'da Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından 2 şüpheli, bu kez gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalıştı. Şüpheliler, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise 2 şüpheliye linç girişiminde bulundu.

KENDİNİ SİPER ETTİ

Bu sırada Derya D.'nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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AYAKKABI HIRSIZI ÇİFT, BU KEZ EV SAHİBİNE YAKALANDI AYAKKABI HIRSIZI ÇİFT, BU KEZ EV SAHİBİNE YAKALANDI Son dakika haberi | Adana'da ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Adana'da ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Sarıçam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayakkabı hırsızı çift bu kez ev sahibine yakalandı! Sevgilisi için kendini siper etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakkabı hırsızı çift bu kez ev sahibine yakalandı! Sevgilisi için kendini siper etti - Son Dakika
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