Son dakika haberi... Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika

Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir binaya girerek ayakkabı çalan 2 şahıs, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26303 Sokak içerisinde bulunan 9 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, bina merdivenlerinde bir süre dolaşmaya başladı. Her iki şahıs daha sonra Esat Y., ile Ali Ç'ye ait dairelerin önünde bulunan ayakkabıları gözlerine kestirerek çaldı.

Oldukça soğuk kanlı bir şekilde hareket eden her iki şahıs, kameralara yakalandı. Şahıslar aldıkları 2 çift ayakkabıyla binadan çıkarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde ayakkabılarının çalındığını fark eden Esat Y., ile Ali Ç., olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasını istedi.