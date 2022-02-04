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Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika

Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı

04.02.2022 13:28
Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı

Malatya'da girdikleri 2 işyerinde bir miktar ayakkabı çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da girdikleri 2 işyerinde bir miktar ayakkabı çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiler göre, geçtiğimiz hafta Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi Avukat sokakta meydana gelen olayda Tellal Pazarı'nda bulunan 2 ayrı işyerine giren hırsızlar bir miktar çaldıkları ayakkabılar ile kaçarak izlerini kayıp ettirdi.

Olayın fark edilmesinin ardından pazar esnafı konu hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltında tutulan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı
Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı
Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı

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Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabı hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika


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