Ayakkabı hırsızlarına suçüstü
6 saat önce
Gaziantep çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
Gaziantep çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçilerince, Güvenevler mahallesi 14 nolu cadde üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheli şahsın ellerindeki poşetlerin içerisinde 3 ayrı binadan çalınan ayakkabılar yakalandı. D.Y ve E.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. - GAZİANTEP
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