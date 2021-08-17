Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Misafirmiş gibi girdiği apartmandan 2 çift ayakkabı çaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir apartmana misafirliğe gelmiş gibi davranan hırsız, apartman sakinlerinin ayakkabılarını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi Yuvam Mevkii'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, henüz kimliği bilinmeyen bir zanlı misafirmiş gibi apartmana girdi. Akabinde çıkarken evlerin önünde bulunan 2 çift ayakkabıyı da yanında götüren hırsız, hızla gözden kayboldu.

Apartmanın içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi.