Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Taşırken Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gökova kavşağında narkotik köpek ile yaptıkları denetimde, yolcu otobüsündeki bir yolcunun ayakkabısı içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gökova kavşağında narkotik köpek ile yaptıkları denetimde, yolcu otobüsündeki bir yolcunun ayakkabısı içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası Gökova kavşağında yol kontrolü yapan KOM ekipleri, İzmir'den Datça'ya giden bir otobüs içinde narkotik köpeğin C.A. isimli şahsın ayaklarına tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabısı içinde 12 adet plakalar halinde 110 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan C.A., adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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