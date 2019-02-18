Son Dakika Haberleri: Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Taşırken Yakalandı

Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Taşırken Yakalandı

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gökova kavşağında narkotik köpek ile yaptıkları denetimde, yolcu otobüsündeki bir yolcunun ayakkabısı içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Taşırken Yakalandı, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gökova kavşağında narkotik köpek ile yaptıkları denetimde, yolcu otobüsündeki bir yolcunun ayakkabısı içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası Gökova kavşağında yol kontrolü yapan KOM ekipleri, İzmir'den Datça'ya giden bir otobüs içinde narkotik köpeğin C.A. isimli şahsın ayaklarına tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabısı içinde 12 adet plakalar halinde 110 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan C.A., adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Muğla, Narkotik, Gökova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milas'ta Maden Ocağında Heyelan: 1 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı, 2 İşçi Göçük Altında Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayakkabı İçinde Uyuşturucu Taşırken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]