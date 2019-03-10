Son Dakika Haberleri: Ayakkabı ihracatçıları Rusya'dan siparişlerle döndü

Ayakkabı ihracatçıları Rusya'dan siparişlerle döndü

1 saat önce

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "2019 yılında 1 milyar dolar, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

Ayakkabı ihracatçıları Rusya'dan siparişlerle döndü, System.String[]
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "2019 yılında 1 milyar dolar, 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:00 

Ege, İhracat, Ekonomi
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