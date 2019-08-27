Son Dakika Haberleri: Ayakkabı ihracatçılarının Rusya hedefi
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Ayakkabı ihracatçılarının Rusya hedefi

12 dakika önce

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, ayakkabıda hedeflerinin, Rusya'ya 2014'te gerçekleştirdikleri 425 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşmak olduğunu bildirdi.

Ayakkabı ihracatçılarının Rusya hedefi, System.String[]

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, ayakkabıda hedeflerinin, Rusya'ya 2014'te gerçekleştirdikleri 425 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşmak olduğunu bildirdi.

Zandar, yaptığı yazılı açıklamada, ayakkabı sektöründe 2019 yılı için belirlenen 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak konusunda Rusya pazarının özel bir öneminin bulunduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Rusya'nın en önemli sektör fuarlarından olan ve 26-29 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Euro Shoes Premiere Collection Fuarı"na 19 firma ile katıldıklarını kaydeden Zandar, fuardan önemli ticari bağlantılarla yurda dönmeyi beklediklerini belirtti.

Zandar, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda normalleşme sürecine girmesi ihracatçılarımızın lehine olacak. Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na katılan ihracatçılarımızın yapacağı ticari bağlantılarla hedefimiz Rusya'ya 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 425 milyon dolarlık ihracat seviyesine tekrar ulaşmak."

İhracat, Rusya, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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