Ayakkabı ihracatında 2019 hedefi 1,2 milyar dolar
1 saat önce
TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar.
TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13
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