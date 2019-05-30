Ayakkabı ihracatında 2019 hedefi 1,2 milyar dolar

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar.

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır." dedi.

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