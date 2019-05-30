Son Dakika Haberleri: Ayakkabı ihracatında 2019 hedefi 1,2 milyar dolar
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Ayakkabı ihracatında 2019 hedefi 1,2 milyar dolar

1 saat önce

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar.

Ayakkabı ihracatında 2019 hedefi 1,2 milyar dolar, System.String[]
TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 
İhracat, Ekonomi
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