Son Dakika Haberleri: Ayakkabı ihracatında hedef 1.5 milyar dolar
Son Dakika Güncel Ayakkabı ihracatında hedef 1.5 milyar dolar

Ayakkabı ihracatında hedef 1.5 milyar dolar

11 dakika önce

Türk ayakkabı sektörü aralıksız büyümesini sürdürüyor.

Ayakkabı ihracatında hedef 1.5 milyar dolar, System.String[]

Türk ayakkabı sektörü aralıksız büyümesini sürdürüyor. Bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 400 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ayakkabı sektörü, 2019'u 1,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Üretim, tasarım ve ihracat odaklı çalışan sektörün tüm paydaşları 5 Kasım'da İstanbul'da 8. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda buluşacak. Dev etkinliğe 65 ülkeden bin 500 profesyonel iş adamı katılacak.

Türk ayakkabı sektörünün üretim kabiliyeti açısından dünya ile yarışır hale geldiğini söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "2019'un ilk dört ayında toplamda yaklaşık 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Türk ekonomisi özellikle batılı ülkelerin haksız saldırılarına rağmen dimdik ayakta. Bu yılı 1,5 milyar dolar ayakkabı ihracatı ile kapatmak hayal değil. İstanbul'da dört gün boyunca 1.500 yabancı iş insanını ağırlayacağız. Ülkemizi, ekonomimizi, sektörümüzü ve Türk insanını çok daha iyi anlatmak için çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Demir, "Firmalarımız yurt dışı fuarlara maliyet olarak bakmamalı. Bugün İtalya'da, Rusya'da, Almanya'da ve ABD'de dünyanın hemen hemen her kıtasından binlerce firma ile alıcı biraraya geliyor. İlk 10 fuarınızda istediğiniz satış rakamlarına ulaşamayabilirsiniz ancak insanların uzun yıllar sizi aynı yerde görmesi sürdürülebilirlik ve güven açısından cirolardan daha önemli" dedi.

(İHA)

İstanbul, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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