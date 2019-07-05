Son Dakika Haberleri: Ayakkabı ihracatında hedeflere "markalaşma" ile ulaşılacak
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Ayakkabı ihracatında hedeflere "markalaşma" ile ulaşılacak

1 saat önce

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız." dedi.

Ayakkabı ihracatında hedeflere
İSMAİL ÖZDEMİR - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, "İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız." dedi.
Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı ihracatında şu ana kadar rakamların kendilerini memnun ettiğini, daha iyi olabilmek için çabalayacaklarını söyledi.
Seçimsiz dönemin ihracatta kendileri için bir avantaj olduğunu dile getiren Aydan, geçen sene 888 milyon 110 bin dolar olan ihracatı bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini ifade etti.
Sektördeki en önemli konuların başında markalaşmanın geldiğini vurgulayan Aydan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Markalaşma ve ihracat çok önemli. İki önemli projemiz var bu konularda, bunları da yakın zamanda duyuracağız. Bizim sektörümüzün en büyük kaybı; markalaşamamak, bunu yapacağız. İhracat da çok önemli. Bizim iç piyasada bir sorunumuz yok. Önemli olan Türkiye ayakkabısını tüm dünyaya tanıtmak ve yaymak. Onun için ihracata çok önem veriyoruz. İnovasyon, markalaşma ve ihracat en büyük hedefimiz. Ayakkabı sektöründe markalaşarak ihracat hedeflerine ulaşacağız."
"Makineleşmeye geçmemiz gerekiyor"
Ayakkabı üretiminde teknoloji kullanımının önemine de değinen Aydan, makineleşme konusuyla alakalı da bir proje üstünde çalıştıklarını belirtti.
Ahmet Aydan, ayakkabıcılıkla ilgili eğitimin Türkiye'de belli bir yere gelmesi için de çabaladıklarını ifade ederek, "Bizim dünyaya, ayakkabı markalarımızı gösterebilmemiz lazım. Dünya ile markalaşmada yarışmamız gerekiyor. Makineleşmeye geçmemiz gerekiyor. Kaliteli ayakkabılar üretip dünyadaki diğer markalarla yarışmamız lazım. İyi bir inovasyon, iyi bir markalaşma ve iyi ihracatla ayakkabı sektörünün çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Türkiye, İhracat, Ekonomi
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