Ayakkabı İmalathanesi Yandı
37 dakika önce
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İzmir
'in Bornova
ilçesindeki bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasarın oluştuğu yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 08.30 sıralarında, Işıkkent Dökümcüler Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde, elektrik aksamındaki kaçaktan çıktı. İş yerindeki bir personelin durumu bildirmesi üzerine, adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 Kaynak: DHA
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