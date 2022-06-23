Son Dakika | Ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti - Son Dakika
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Son Dakika | Ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti

23.06.2022 07:34

Edinilen son dakika haberine göre Ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti Fatih'te taban ve ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti.

Ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti

İSTANBUL - Fatih'te taban ve ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti. Alev alev yanan binayı itfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu söndürdü.

Yangın, Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Camii Sokak'ta saat 06.30 sırlarında 4 katlı bir binada çıktı. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 4'üncü kata ve yan binaya sirayet etti. Yangının çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun çalışma sonunda yangını, kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

Yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti

Ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın, üst kata ve bitişiğindeki yan binaya sirayet etti. Yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldıkları yangın yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ayakkabı imalathanesinde başlayan yangın üst kata ve yan binaya sirayet etti - Son Dakika

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