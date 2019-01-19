Ayakkabı İzi Hırsızlık Zanlılarını Yakalattı
1 saat önce
Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Eskişehir
'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Tepebaşı
İlçe ve İl Jandarma
Komutanlığı Suç Araştırma Timi
, bölgedeki hırsızlıkların aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, Sakintepe ve Koyunlar mahallelerindeki hırsızlıkların 41 numara ayakkabı giyen zanlılarca yapıldığını belirledi.
Görgü tanıklarının ifadelerinden de yararlanan jandarma ekipleri, yerlerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, birer tüfek ve tabanca ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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