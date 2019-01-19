Son Dakika Haberleri: Ayakkabı İzi Hırsızlık Zanlılarını Yakalattı

Ayakkabı İzi Hırsızlık Zanlılarını Yakalattı

1 saat önce

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ayakkabı İzi Hırsızlık Zanlılarını Yakalattı, System.String[]
Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, bölgedeki hırsızlıkların aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Sakintepe ve Koyunlar mahallelerindeki hırsızlıkların 41 numara ayakkabı giyen zanlılarca yapıldığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadelerinden de yararlanan jandarma ekipleri, yerlerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, birer tüfek ve tabanca ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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