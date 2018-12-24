Ayakkabı İzini Takip Eden Polis, Şüpheliyi Dolapta Yakaladı
29 dakika önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hırsızlık ihbarı alan polis, bahçedeki ayakkabı iziyle Ömer Atsız'ı (24), evdeki dolabın içinde yakaladı.
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde, hırsızlık ihbarı alan polis, bahçedeki ayakkabı iziyle Ömer Atsız'ı (24), evdeki dolabın içinde yakaladı. Atsız, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
İlçe Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında Marmaris ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler
Mahallesi'nde, villadan alarm ihbarı alınca bölgeye gelerek inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında, spor ayakkabı izine rastlayan ekipler ev sahibinin yurt dışında olduğunu öğrenince savcılık talimatıyla villaya girdi. Villada arama yapan sivil polisler, üçüncü katta ayakkabı izinden dolabın içindeki yorganın altına gizlenmiş şüpheliyi yakaladı.
Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Ömer Atsız'ın hırsızlık suçlarından 7 sabıkası bulunduğu tespit edildi. Verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği bildirilen Atsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:55 Kaynak: DHA
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