Son Dakika Haberleri: Ayakkabı keçesinin altından eroin çıktı
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Ayakkabı keçesinin altından eroin çıktı

1 saat önce

VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan takside bulunan yolcuya ait ayakkabı keçesinin içine gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi.

Ayakkabı keçesinin altından eroin çıktı, System.String[]

VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan takside bulunan yolcuya ait ayakkabı keçesinin içine gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi.

Gevaş ilçesnideki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis karayolu üzerinde devam eden denetimler kapsamında, bir taksi durdurularak arama yapıldı. Takside bulunan yolcu, şüpheli hareketleriyle dikkat çekince, ekipler tarafından üstü ve eşyaları arandı. Yapılan aramada, yolcuya ait ayakkabı keçesi içerisinde gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:38 Kaynak: DHA
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