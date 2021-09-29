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Ayakkabı modasında 2022'nin yaz trendleri AYMOD'da görücüye çıktı - Son Dakika

Ayakkabı modasında 2022'nin yaz trendleri AYMOD'da görücüye çıktı

29.09.2021 15:59
Ayakkabı modasında 2022'nin yaz trendleri AYMOD'da görücüye çıktı, System.String[]

Türkiye'nin en kapsamlı ayakkabı moda fuarı AYMOD, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) ev sahipliğinde 65'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'nin en kapsamlı ayakkabı moda fuarı AYMOD, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) ev sahipliğinde 65'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TASD açıklamasına göre, kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin tanıtıldığı fuarda, 2022 yılının yazında öne çıkacak koleksiyonlar AYMOD vitrinindeki yerlerini aldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde 2 Ekim'e kadar devam edecek fuarda, binin üzerinde markanın 2022 İlkbahar - Yaz sezonu koleksiyonları da sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke İçten, "İhracatçıları, mağaza sahiplerini, satın almacılar ile zincir mağazaları, toptancıları, sektörel dernekleri ve sektör temsilcilerini bir arada buluşturan bu büyük organizasyona ev sahipliği yaptığımız için oldukça gururluyuz. Ayakkabı sektörünün Türkiye'den dünyaya açılan küresel vitrini olan AYMOD, bu yıl 65. kez misafirlerini ağırlıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek yaz, ayakkabı modasına daha soft renklerin hakim olacağını, krem rengi, açık kahverengi ve mango gibi renklerin yanında canlı renkler arasında mavinin daha turkuaz tonlarının da görüleceğini dile getiren İçten, ayrıca kullanıcıların tüketim alışkanlıkları doğrultusunda siyah ve nude tonların her dönem olduğu gibi tasarımlarda yine tercih edildiğini kaydetti.

"Yeni tasarımlarda, görsel şıklığın ve fonksiyonelliğin entegre edildiği görüyoruz"

"Smart casual" olarak adlandırılan rahat ve şık modellerin de 2022 yazında ön planda olacağını aktaran İçten, "Doku olarak kapitoneli yüzeyler ve soft deriler modellerde kullanılırken, ayakkabı tabanlarında ise mantar ve mantar dokulu çalışmalar yeniden yükselişe geçecek. Zincir aksesuarları ve mat deri materyallerinden oluşan garniler ise ayakkabı ve çanta detaylarında göze çarpacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan modellerinde fuarda sergilendiğini aktaran İçten, "Her adımda teknolojinin ayak izlerinin göründüğü ve yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni tasarımlarda, hem görsel şıklığın ve hem de fonksiyonelliğin ayakkabı modellerine entegre edildiği görüyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamında ise geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan tabanlarla hazırlanan ayakkabı modelleri de fuarda sergilenen özel ürünler arasında yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

"Ayakkabıda yıl sonu hedefi 1,5 milyar dolar"

İçten, katılımcı markaların üretim hacmiyle, başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki 65. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na tüm sektör profesyonellerini beklediklerini belirterek, İstanbul Fuar Merkezi'nde toplam 6 salonda ve 30 bin metrekare alanda düzenlenecek organizasyonun yıl sonuna kadar 1,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefleyen Türkiye ayakkabı sektörüne hayırlı olmasını diledi.

İstanbul, Türkiye, Fuar, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayakkabı modasında 2022'nin yaz trendleri AYMOD'da görücüye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayakkabı modasında 2022'nin yaz trendleri AYMOD'da görücüye çıktı - Son Dakika
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