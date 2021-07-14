Ayakkabı sektörü 1 milyar dolar hedefini çizmeye yapacağı ihracatlarla tutturacak - Son Dakika

Türk deri sektörü, pandeminin yaralarını sarmak için İtalya seferine çıkıyor. Türk deri sektörü, ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki en prestijli buluşma adresi "Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı"na 11 firmayla katılıyor. Ayakkabı sektörü, 1 milyar dolar ihracat hedefine çizmeye yapacağı ihracatla ulaşacak.

Türk deri sektörünün 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde gerçekleştirdiği 793 milyon dolarlık ihracatın yüzde 77'sini ayakkabı ve saraciye sektörlerinin yaptığı bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, ayakkabı ihracatının yüzde 21'lik artışla 420 milyon dolardan, 506 milyon dolara, saraciye ürünleri ihracatının ise; yüzde 37'lik yükselişle 77 milyon dolardan, 105 milyon dolara çıktığını, iki sektörün 2021 yılının ilk yarısında 611 milyon dolarlık dışsatıma imza attıklarını kaydetti.

Ayakkabı ihracatında hedef 1 milyar doları geçmek

İtalya pazarına girmek isteyen ya da pazardaki payını arttırmak isteyen ayakkabı ve saraciye ürün üreticisi ve ihracatçısı firmalar için "Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı"nın anahtar konumunda olduğuna işaret eden Zandar, "İtalya ve Avrupa'daki zincir marketlere üretim yapabilecek yetkinlikte çok firmamız var. İtalya, dünyanın en büyük deri ürün alıcılarından biri. Türk ayakkabı sektörü 2021 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyor. İtalya, deri ve deri mamulleri sektörümüz için 2023 ihracat stratejisi çerçevesinde belirlenen hedefe ulaşmak için en önemli hedef pazarlardan birisi. Pandemi sonrasında dünya genelinde bir toparlanma ve talep artışı var. Türk firmalarımızın "Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı"ndan ihracat bağlantılarıyla döneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk deri sektörünün 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde İtalya'ya yaptığı ihracat yüzde 5'lik artışla 40 milyon 451 bin dolardan, 42 milyon 311 bin dolara çıktı. İtalya, Türk deri sektörünün en fazla ihracat yaptığı dördüncü ülke olurken, ayakkabı 16,4 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Deri sektörü, İtalya'ya 15 milyon dolarlık deri post, 5,4 milyon dolarlık saraciye ve 5,3 milyon dolarlık deri kürk ihraç etti.