Ayakkabı Sektörü Çıkış Arıyor

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 46'ncı kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ülkemiz Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük üreticisi pozisyonunda. İzmir'in ise bu sektörde ülkemize sunduğu katkı bizim için büyük bir gurur" diye konuştu