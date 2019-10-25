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Ayakkabı Sektörü Çıkış Arıyor

36 dakika önce

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 46'ncı kez kapılarını açtı.

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İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 46'ncı kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ülkemiz Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük üreticisi pozisyonunda. İzmir'in ise bu sektörde ülkemize sunduğu katkı bizim için büyük bir gurur" diye konuştu

Ayakkabı Sektörü Çıkış Arıyor

Tunç Soyer, Avrupa, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
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