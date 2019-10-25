Ayakkabı Sektörü Çıkış Arıyor
36 dakika önce
İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 46'ncı kez kapılarını açtı.
İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 46'ncı kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ülkemiz Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük üreticisi pozisyonunda. İzmir'in ise bu sektörde ülkemize sunduğu katkı bizim için büyük bir gurur" diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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